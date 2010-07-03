Мэр Москвы подписал распоряжение о материальной помощи чернобыльцам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате материальной помощи чернобыльцам. Об этом сообщается в материалах пресс-службы мэрии Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Выплаты будут приручены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Этот день отмечается 26 апреля.

Пострадавшим от воздействия радиации выплатят по 3–10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей. Также единовременную выплату получат 15,7 тысячи участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС либо пострадавших от нее или других радиационных аварий и катастроф.