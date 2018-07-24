Перечень специальностей со статусом "московский врач" пополнится осенью

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Осенью 2018 года перечень медицинских специальностей, представители которых могут получить статус "московский врач", пополнится. Его смогут получить гастроэнтерологи, судебно-медицинские эксперты и клинические фармакологи. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Пройти проверку теоретических и практических знаний и навыков для получения статуса "московский врач" гастроэнтерологи и судебно-медицинские эксперты смогут с 1 сентября этого года. Хотелось бы особо отметить, что эти направления медицины – одни из многих, в которых наши коллеги обладают уникальным и признаваемым во всем мире опытом. Дополнительным подтверждением высокого профессионализма для них станет статус "московский врач", – сказал он.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в настоящий момент статус "московский врач" присваивают представителям 17 специальностей. Всего в поликлиниках и стационарах столичного департамента здравоохранения работает 332 таких специалиста.

Ранее сообщалось, что московские медработники прошли курсы по этике. С начала 2018 года 16,5 тысячи медработников прошли курсы в центре корпоративного развития департамента здравоохранения города Москвы. Курсы прошли главные врачи, заведующие отделениями, доктора, медсестры и администраторы поликлиник.

В 2018 году Москва вошла в пятерку лучших городов по уровню системы здавоохранения. Об этом говорится в докладе международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. Столица уступила Сиднею, Нью-Йорку, Сингапуру и Лондону.

Город стал первым по доступности врачей общей практики. Подавляющее большинство жителей в течение недели попадают к врачу вне планового осмотра. А вот по числу госпитализаций и длительности стационарного лечения московские клиники не лучшие, также им не хватает медсестер.

По "немедицинским" факторам здоровья Москва оказалась шестой. Москвичи мало занимаются спортом и много курят, – отмечают авторы исследования. Зато город – второй среди мегаполисов по площади публичных парков и зеленых насаждений, и третий – по чистоте воздуха.