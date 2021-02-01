В России родился ребенок у пациентки с пересаженным сердцем

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В России женщина с пересаженным сердцем родила ребенка, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"После перенесенной операции по трансплантации сердца 29-летняя женщина смогла стать мамой. Малыш родился в родильном доме городской клинической больницы № 52. В России это второй такой случай", – говорится в сообщении.
Как рассказали в Депздраве, после ОРВИ у женщины развилась дилатационная кардиомиопатия. В октябре 2015 года ей провели трансплантацию сердца в Центре трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Минздрава России.
"Вмешательство прошло успешно, пациентка была выписана под наблюдение кардиолога по месту жительства. В 2020 году она забеременела. С ранних сроков для нормального функционирования пересаженного органа с минимальным риском для развивающегося плода врачи пересмотрели спектр иммуносупрессивных препаратов, подобрали схемы и дозировки", – сообщили в пресс-службе.
Пациентке было решено провести кесарево сечение. Как сообщили в ведомстве, на свет появилась доношенная девочка, операция прошла успешно.
Ранее сообщалось, что в офтальмологическом центре Боткинской больницы за год провели более 22,5 тысячи операций.
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