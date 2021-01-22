Владимир Спиваков закроет Рождественский фестиваль в Доме музыки

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Светлановском зале Московского дома музыки пройдет закрытие XI Московского Рождественского фестиваля духовной музыки. Мероприятие состоится 24 января в 19:30, говорится в сообщении пресс-службы ММДМ.
По традиции вечер пройдет с участием художественного руководителя форума, народного артиста СССР Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России и Академического Большого хора "Мастера хорового пения".
В этом сезоне, когда весь мир отмечает 250-летие со дня рождения Людвига ван Бетховена, в рамках Рождественского фестиваля прозвучит одно из величайших творений венского классика – грандиозная "Торжественная месса".
"Торжественная месса" Бетховена ни по смыслу, ни по форме выражения, ни по масштабам не была предназначена для церковного исполнения. Нетрадиционен и ее финал: тема последней фуги была заимствована из заключительного хора "Мессии", одной из самых светлых и жизнерадостных ораторий Генделя. По замыслу Бетховена, "Торжественная месса" заканчивается ликованием, прославляющим веру в жизнь", – говорится в сообщении организаторов фестиваля.
Ежегодно в рамках Московского Рождественского фестиваля духовной музыки гости Светлановского зала знакомятся с выдающимися музыкальными произведениями разных эпох, национальных школ и конфессий.
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