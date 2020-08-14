Певица Сабрина станет гостем "Ночной смены"

Фото: предоставлено гостем

Певица Сабрина Багирова, автор песни "Игра", станет новым гостем программы "Ночная смена". Эфир состоится в 0:40 на телеканале Москва 24. Смотреть программу также можно в Instagram-аккаунтах @the_city24 и @infomoscow24.



В прямом эфире Сабрина расскажет, какую музыку она слушает, на каких исполнителей ориентируется и над какими композициями сейчас работает сама. Также Сабрина пообещала спеть в эфире.

Ранее в эфире программы "Ночная смена" состоялось интервью с певицей Наталией Орейро.