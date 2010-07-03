"Зимний вечер в Шамони": Театр Станиславского и Немировича-Данченко представляет оперетту

Фото: предоставлено организаторами

В столетней истории Музыкального театра не было десятилетия, чтобы под его сводами не звучала оперетта: Лекок, Оффенбах, Планкетт, Миллекер, Штраус... Оперетта – в генах Музыкального театра. Даже до того, как на Большую Дмитровку, 17, вселились студии Станиславского и Немировича-Данченко, здесь работал знаменитый в Москве Театр оперетты во главе с блистательным Григорием Яроном. А исторически первым спектаклем Музыкального театра стала "Дочь Анго" Лекока в постановке Немировича-Данченко.

На этот раз дирижер Уильям Лейси, режиссер Александр Титель и художник Владимир Арефьев решили сочинить спектакль, музыкальная партитура которого – своего рода пастиччо из произведений самых знаменитых авторов оперетт от середины XIX века до середины ХХ. А значит, будет звучать музыка Оффенбаха и Лекока, Кальмана и Легара, Штрауса-сына и Зуппе, Миллекера, Фримля, Досталя, Стрельникова, Абрахама – одним словом, тех, кого именуют классиками жанра.

Герои встречаются... на горнолыжном курорте. Непременно историческом, который уже в XIX веке принимал любителей горного отдыха. И где рукой подать до Италии, Германии, Швейцарии, да и российские туристы там частые гости. Шамони-Мон-Блан – звучит как мелодия, согласитесь. А жанр пастиччо позволил постановщикам свободно распорядиться "машиной времени", и американская актриса, итальянский писатель, знаменитый на весь мир скрипач, бравый вояка, прочие князья, графы и графини и даже монархи прибыли в Шамони XXI века.