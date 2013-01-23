За сына столичного бизнесмена похитители требовали 17 млн рублей

Подмосковные полицейские задержали членов банды киднепперов, которые 20 января похитили сына предпринимателя из Домодедово и требовали за него выкуп в 17 миллионов рублей. Бандиты удерживали юношу в заложниках.

20 января в полицию обратился предприниматель из подмосковного города Домодедово, который сообщил, что накануне его 19-летний сын исчез после посещения кинотеатра. Впоследствии бизнесмену позвонили неизвестные и потребовали за освобождение юноши 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

В ходе расследования, полицейские установили, что юноша содержится в квартире в подмосковном Клину. 22 января в ходе спецоперации, заложник был освобожден, а похитители задержаны. Ими оказались двое уроженцев Азербайджана и гражданин Узбекистана.

По версии следствия 20 января злоумышленники напали на юношу, избили его и похитили 277 тысяч рублей карманных денег, после чего связали и вывезли в Клин. Затем киднепперы связались с его родственниками и потребовали у них 17 миллионов рублей за освобождение заложника.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Похищение человека". Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных.