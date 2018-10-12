Московские полицейские задержали 10 человек по подозрению в наркоторговле

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Полицейские пресекли в центре Москвы деятельность банды, которая распространяла наркотики. Десять человек задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Тверском районе Москвы задержаны 10 участников преступного сообщества, которые с апреля по октябрь текущего года промышляли в столице сбытом наркотиков в крупном и особо крупном размерах. В ходе досмотров и обысков изъято почти 9 кг запрещенных веществ", – сказал собеседник агентства.

По информации собеседника агентства, по данному факту возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества.

В конце сентября в Солнечногорском районе Подмосковья задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Двоих уроженцев ближнего зарубежья задержали около деревни Рекино-Кресты. У них изъяты свертки с веществом растительного происхождения.

Ранее в Дмитровском районе столицы сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии синтетического наркотика – мефедрона. По информации МВД, задержанные являются жителями Москвы и ранее были судимы. При личном досмотре было обнаружено и изъято еще более 20 свертков общей массой свыше 60 грамм, приготовленных для дальнейшего сбыта.

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