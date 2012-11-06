Житель Подмосковья украл 30 кроликов у соседки, не одолжившей денег

Жительница поселка Дорохово Рузского района Подмосковья обратилась в полицию с заявлением о краже. С 4 по 5 ноября она не досчиталась 30 кроликов в своем сарае.

Полицейские установили, что преступление совершил 31-летний местный житель. Выяснилось, что накануне он приходил к женщине и просил денег на алкоголь, но та ему отказала.

После этого мужчина взломал окно в сарае и похитил кроликов, чем причинили ущерб в 27 тысяч рублей. Животные позже были найдены у него дома.

Как сообщает ГУ МВД по Московской области, возбуждено уголовное дело по статье "кража".