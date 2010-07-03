Поделиться в социальных сетях:
Фото: пресс-служба парка "Остров Мечты"
В "Деревне Смурфиков" в парке "Остров Мечты" установили все аттракционы. Уже поставили карусели "Сумасшедшее изобретение Мастера" и "Поющая карусель", "Полет с аистами" и колесо обозрения "Ветряная мельница Смурфика-фермера". Об этом сообщила пресс-служба парка "Остров Мечты".
"Сумасшедшее изобретение Мастера" − это карусель, состоящая из 16 тележек в форме ягод клубники, сладостей и фруктовых десертов. По сюжету мультсериала, Мастер – самый талантливый Смурф в области разумной техники.
"Поющая карусель" представляет собой цепочную карусель с 20 посадочными местами в форме гриба с ярко-оранжевой шляпкой в стиле "Деревни Смурфиков".
Третьим аттракционом стало детское колесо обозрения, стилизованное под мельницу – "Ветряная мельница Смурфика-фермера". Оно содержит восемь кабинок и вмещает до 32 человек.
Фото: пресс-служба парка "Остров Мечты"
Производитель всех трех аттракционов – итальянская компания SBF Visa. Она более 50 лет создает детские, семейные и экстремальные аттракционы. На счету компании – более 200 аттракционов в тематических парках Европы, Азии и США.
Также в зоне Смурфов установили аттракцион "Полет с аистами" итальянского производителя Zamperla.
"Деревня Смурфиков – одна из самых зеленых зон в нашем парке. Зона ориентирована главным образом на детей. Здесь нет экстремальных аттракционов, все они довольно спокойные и доступны детям ростом от 1 – 1,1 метра. "Деревня Смурфиков" создана в соответствии с историей мультфильма: персонажи будут жить в грибных домиках, каждый аттракцион также имеет свою неповторимую стилистику − это либо гриб, либо аисты, парящие над деревней, либо таинственная башня Гаргамеля, скрывающая секретную лабораторию по приготовлению волшебных зелий", – рассказал технический директор парка "Остров Мечты" Иван Шоль.
Сейчас завершается монтаж пятого аттракциона. До конца августа планируется закончить работы по внутренней отделке помещений и тематизации "Деревни".
Каким будет парк развлечений "Остров мечты"
"Деревня Смурфиков" − тематическая зона в центральной части парка, которая занимает около 3,5 тысячи квадратных метров. Она включает в себя пять аттракционов, детскую игровую площадку, кафе "Сладости от Смурфетты", киоски со Смурфной ватой, сувенирный магазин "Дом Папы Смурфа". Также юные гости смогут посетить домик Смурфетты и заглянуть в окно мастерской главного изобретателя в "Деревне Смурфов".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: