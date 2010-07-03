Фото: пресс-служба парка "Остров Мечты"

В "Деревне Смурфиков" в парке "Остров Мечты" установили все аттракционы. Уже поставили карусели "Сумасшедшее изобретение Мастера" и "Поющая карусель", "Полет с аистами" и колесо обозрения "Ветряная мельница Смурфика-фермера". Об этом сообщила пресс-служба парка "Остров Мечты".

"Сумасшедшее изобретение Мастера" − это карусель, состоящая из 16 тележек в форме ягод клубники, сладостей и фруктовых десертов. По сюжету мультсериала, Мастер – самый талантливый Смурф в области разумной техники.

"Поющая карусель" представляет собой цепочную карусель с 20 посадочными местами в форме гриба с ярко-оранжевой шляпкой в стиле "Деревни Смурфиков".

Третьим аттракционом стало детское колесо обозрения, стилизованное под мельницу – "Ветряная мельница Смурфика-фермера". Оно содержит восемь кабинок и вмещает до 32 человек.



Фото: пресс-служба парка "Остров Мечты"

Производитель всех трех аттракционов – итальянская компания SBF Visa. Она более 50 лет создает детские, семейные и экстремальные аттракционы. На счету компании – более 200 аттракционов в тематических парках Европы, Азии и США.

Также в зоне Смурфов установили аттракцион "Полет с аистами" итальянского производителя Zamperla.

"Деревня Смурфиков – одна из самых зеленых зон в нашем парке. Зона ориентирована главным образом на детей. Здесь нет экстремальных аттракционов, все они довольно спокойные и доступны детям ростом от 1 – 1,1 метра. "Деревня Смурфиков" создана в соответствии с историей мультфильма: персонажи будут жить в грибных домиках, каждый аттракцион также имеет свою неповторимую стилистику − это либо гриб, либо аисты, парящие над деревней, либо таинственная башня Гаргамеля, скрывающая секретную лабораторию по приготовлению волшебных зелий", – рассказал технический директор парка "Остров Мечты" Иван Шоль.

Сейчас завершается монтаж пятого аттракциона. До конца августа планируется закончить работы по внутренней отделке помещений и тематизации "Деревни".



Каким будет парк развлечений "Остров мечты"

"Деревня Смурфиков" − тематическая зона в центральной части парка, которая занимает около 3,5 тысячи квадратных метров. Она включает в себя пять аттракционов, детскую игровую площадку, кафе "Сладости от Смурфетты", киоски со Смурфной ватой, сувенирный магазин "Дом Папы Смурфа". Также юные гости смогут посетить домик Смурфетты и заглянуть в окно мастерской главного изобретателя в "Деревне Смурфов".

