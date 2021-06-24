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Город

18:07

Специалисты МЧС продезинфицировали Ленинградский вокзал в Москве

город

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России завершили санитарную обработку Ленинградского вокзала в Москве.

Как сообщает РИА Новости, было обработано почти 18 тысяч квадратных метров площади: из них более 11 тысяч представляют собой внутренние помещения вокзала, а 6,5 тысячи – прилегающая территория.

По данным МЧС, обработка была произведена в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Для этого применялся водный раствор хлоркислородных соединений.

Как заявил представитель ведомства, аналогичная обработка запланирована для Савеловского вокзала Москвы. Процедуру проведут в пятницу, 25 июня.

В июне сотрудники МЧС провели дезинфекцию Белорусского вокзала в Москве. Всего было обработано более 21 тысячи квадратных метров.

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