Специалисты МЧС продезинфицировали Ленинградский вокзал в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России завершили санитарную обработку Ленинградского вокзала в Москве.

Как сообщает РИА Новости, было обработано почти 18 тысяч квадратных метров площади: из них более 11 тысяч представляют собой внутренние помещения вокзала, а 6,5 тысячи – прилегающая территория.

По данным МЧС, обработка была произведена в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Для этого применялся водный раствор хлоркислородных соединений.

Как заявил представитель ведомства, аналогичная обработка запланирована для Савеловского вокзала Москвы. Процедуру проведут в пятницу, 25 июня.

В июне сотрудники МЧС провели дезинфекцию Белорусского вокзала в Москве. Всего было обработано более 21 тысячи квадратных метров.