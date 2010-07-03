Участок Колпачного переулка станет двусторонним с 13 мая

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Участок Колпачного переулка в центре столицы станет двусторонним с 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Как пояснили в ЦОДД, движение на участке Колпачного переулка станет двусторонним, чтобы "жителям Басманного района было удобнее и быстрее выезжать на улицу Покровка". С 13 мая новую схему введут на участке от дома № 4, строения 4 до пересечения с Покровкой, передает Агентство "Москва".

Автомобилистов попросили быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сотрудники ЦОДД предупредили водителей, что с 8 мая участок улицы 3-я Тверская-Ямская становится двусторонним. Уточнялось, что изменения будут действовать от переулка Александра Невского до улицы Чаянова. Как пояснили в ЦОДД, благодаря этим мерам в Оружейном переулке должно стать свободнее.