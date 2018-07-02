Бизнес-инкубатор построят в промзоне "Курьяново" на юго-востоке Москвы

2 июля, 10:29
Фото: depositphotos/GaudiLab
Новый технопарк появится в промзоне "Курьяново". Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Как уточнили в пресс-службе, решение о строительстве технопарка на территории производственной зоны №57 "Курьяново" на юго-востоке столицы приняла ГЗК во главе с Сергеем Собяниным. В состав технопарка войдут четыре зоны со статусом КРТ (Комплексное развитие территории). Его общая площадь составит около 32 гектаров.
По данным Москомстройинвеста, сейчас эту территорию занимают гаражи, склады и здания производственного назначения. Как пояснил Агентству "Москва" глава ведомства Константин Тимофеев, согласно проекту, на земельных участках со статусом КРТ №28, 29, и 31 предлагают создать "бизнес-инкубатор, технопарк", а на территории со статусом КРТ №30 – "бизнес-инкубатор, технопарк; производство".
Проект вынесут на публичные слушания.
Ранее сообщалось, что власти Москвы ведут переговоры с девелоперами о строительстве технопарков в ТиНАО. Эти технопарки хотят построить компании "А101", "МИЦ", "Самолет" и RDI. Кроме того, в компании "Абсолют" заявили о намерении создать технопарки и деловые центры вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги в границах ТиНАО.
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