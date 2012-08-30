Московский "Спартак" вышел в групповой этап Лиги чемпионов

30 августа 2012, 00:51
Столичный "Спартак" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов в сумасшедшем по накалу поединке сыграл вничью с "Фенербахче". Встреча завершилась со счетом 1:1, что позволило "красно-белым" пробиться в следующий раунд турнира.
Первый гол во встрече был забит уже на 6-й минуте, когда Макгиди и Ари разыграли красивую комбинацию, которую последний завершил точным ударом мимо голкипера соперника.
За весь первый тайм "Фенербахче" не создал у ворот "Спартака" ни одного опасного момента.
Во втором отрезке игры турецкие футболисты прибрали к своим рукам инициативу и начали нагнетать опасность у ворот москвичей. За подопечных Унаи Эмери дважды сыграла перекладина и несчетное количество раз выручал Дикань. В свою очередь, Марек Сухи угодил в штангу ворот "Фенербахче".
Но даже Дикань был бессилен, когда на 70-й минуте матча Мусса Соу подставил свою голову под навес с углового.
Через 10 минут москвичи остались вдесятером - вторую желтую карточку получил Деми де Зеув. А ещё через пять минут потянул мышцу Макеев и "Спартак", фактически, играл в девять игроков.
Несмотря на такие потери, "красно-белые" смогли не пропустить и добились оптимального результата. В первой встрече в Москве "Спартак" победил со счетом 2:1 и ничья в этом матче команду устраивала.
Завтра состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, которая определит будущих соперников столичного клуба.
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