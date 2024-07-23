YouTube заблокировал канал Мосбиржи

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Видеохостинг YouTube, который принадлежит американской компании Google, заблокировал канал Мосбиржи.

"Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube", – приводит "Интерфакс" текст, который видят пользователи при попытке входа на страницу биржи в видеохостинге.

Мосбиржа публиковала на своем аккаунте трансляции собственных публичных мероприятий. Однако 12 июня OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, которое отвечает за правоприменение в области санкций) внесло организацию и относящиеся к ней Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

После этого на бирже были приостановлены торги американским и гонконгским долларом, а также евро. OFAC также выдал лицензию на завершение операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа.

Между тем в середине июля Роскомнадзор направил генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать свыше 200 YouTube-аккаунтов.

Речь шла о каналах российских СМИ, органов власти и общественных, политических и музыкальных деятелей, которые выступали в поддержку России и действий властей страны. В письме также указаны аккаунты ряда российских предприятий и спортивных клубов.

