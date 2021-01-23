Названы города, в которых жилье подорожало больше всего

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Руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев рассказал, что в прошлом году среди городов-миллиоников жилье больше всего подорожало в Казани, Санкт-Петербурге и Челябинске. Об этом сообщает ТАСС.

"На первом месте в рейтинге Казань, здесь за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 21,6% – с 78 129 до 94 967 рублей", – рассказал Зайцев.

По его словам, второе место занимает Санкт-Петербург, в котором цены возросли на 21,5%, с 91 714 до 111 387 рублей. На третьем месте оказался Челябинск, где жилье подорожало на 21% (с 45 870 до 55 420 рублей).

Затем следует Краснодар (рост в 20,2%), Волгоград (17,4%), Уфа (15,9%), Новосибирск (15,5%), Омск (15,1%), Нижний Новгород (12,2%) и Пермь (11,4%).

Ранее Владимир Путин призвал своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Госсовета. Глава государства подчеркнул, что правительственная программа по субсидированию процентных ставок по ипотеке до 6,5% работает, однако в случае роста цен на жилье усилия властей, направленные на обеспечение жильем россиян, могут существенно пострадать.