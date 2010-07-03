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Москва 24

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Общество

16:20

Законопроект о налоге на самозанятых приняли в Госдуме в первом чтении

экономика общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. Пилотный проект пополнится новыми регионами, как сообщает Агентство "Москва".

По новому документу, с 1 января 2020 года к эксперименту могут подключить регионы-доноры без дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы с городами-миллионниками.

В список регионов-участников авторы законопроекта – председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев – включили 19 субъектов РФ. К ним относятся Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Республика Башкортостан.

Ранее налог на профессиональный доход ввели в Москве, Московский и Калужской областях, а также в Татарстане. Эксперимент действовал с 1 января 2019 года. Распространение системы специального налогового режима для самозанятых также одобрил президент РФ Владимир Путин.

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