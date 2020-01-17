Россия увеличила вложения в госбумаги США

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В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в государственные бумаги США по сравнению с октябрем на 794 миллиона долларов до 11,491 миллиарда, такие данные приводит ТАСС.

Согласно материалам Минфина США, на долю долгосрочных облигаций пришлось 2,979 миллиарда долларов, а краткосрочных – 8,512 миллиарда.

Сообщается, уже четвертый месяц подряд растет общий объем вложений РФ в гособлигации США.

Напомним, что весной 2018 года Россия попыталась сократить свои вложения в американский госдолг. Так, к маю они уменьшились до 14,9 миллиарда долларов.

Однако в августе 2019 года российские вложения в американские госбумаги впервые за долгое время возросли до 9,3 миллиарда.

По итогам ноября 2019 года Япония остается крупнейшим держателем госбумаг США с показателем 1,16 триллиона долларов. Второе место за Китаем с 1,09 триллиона.

Ранее стало известно, что в сентябре 2019 года впервые после введения санкций чистый госдолг России опустился ниже нуля.