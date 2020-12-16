Всемирный банк оценил ситуацию с бедностью в РФ

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Всемирный банк проанализировал ситуацию с бедностью в РФ и пришел к выводу, что меры, направленные на поддержку экономики, позволили избежать резкого скачка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора представительства ВБ в РФ Рено Селигманна.
По прогнозам ВБ, в 2020 году ВВП РФ снизится на 4%, а за чертой бедности могут оказаться 14,2% граждан страны. Однако меры, которые приняли российские власти, позволили снизить данный показатель до 11,6%, подчеркнул Селигманн.
По его словам, этот факт указывает на то, что все предпринимаемые меры выполнили свое главное назначение. Также он отметил, что в сравнении с подобными экономиками объем поддерживающих мер в РФ был аналогичным и доступным для возможностей бюджета.
"Что касается соцмер, их комбинация была эффективной и смогла предотвратить рост бедности, который мог бы произойти из-за кризиса", – уточнил Селигманн.
Ранее Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса запустила системный экономический кризис, подобного которому мир не знал со времен Великой депрессии. Президент РФ назвал беспрецедентным масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году.
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