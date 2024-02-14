14 февраля, 11:41Экономика
Мосбиржа приостанавливала торги из-за ошибки сервера
Фото: ТАСС/RBC/Олег Яковлев
Мосбиржа приостановила торги из-за ошибки конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка. Об этом сообщается на сайте площадки.
Уточняется, что речь идет о сервере, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля.
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке 14 февраля с 10:36 по столичному времени. Отмечалось, что она возобновила торги на фондовом рынке с 11:35.
Накануне площадка также приостанавливала торги. С 13:58 биржа перестала производить операции.
Работа была возобновлена в 15:45. Мосбиржа уточняла, что приостановка была связана с аппаратной ошибкой основного сервера.
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