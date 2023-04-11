Стоимость биткоина превысила 30 тысяч долларов впервые с июня 2022 года

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Стоимость биткоина во время торговой сессии во вторник, 11 апреля, выросла на 6.90%. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным на 05:15 по московскому времени, биткоин вырос в цене до 30 274 долларов. Таким образом, стоимость биткоина превысила отметку в 30 тысяч долларов впервые с 10 июня прошлого года.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась с третьей на вторую строчку в рейтинге стран по объему мощностей, задействованных в майнинге криптовалюты. Так, первое место по-прежнему занимают США с объемом мощностей в 3–4 ГВт. Мощности же РФ оцениваются в 1 ГВт.

До этого экономист оценил вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов. По его мнению, на рост биткоина может повлиять дальнейшая разбалансировка мировой финансовой системы и нарастание в ней рисков.

"Деньги 24": стоимость биткоина выросла почти в полтора раза

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