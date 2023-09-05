В Минфине не поддержали налоговые барьеры для возвращающихся в РФ компаний

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Минфин не видит необходимости в налоговых барьерах для компаний, ранее покинувших, а затем решивших вернуться в РФ. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

"Они продали свой бизнес. Если они возвращаются, то нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости, они же не за бесплатно получают эти активы", – цитирует его ТАСС.

Чебесков подчеркнул, что инвесторам, которые захотят вернуться на российский рынок, будут, наоборот, рады. В ведомстве не рассматривают дополнительных налогов для таких компаний.

Ранее во "Вкусно – и точка" заявили, что McDonald's рассчитывал вернуться в РФ, если изменятся обстоятельства. В компании хотели быть уверенными, что бизнес "не развалится", рассказал владелец российской сети ресторанов Александр Говор. При этом, отметил предприниматель, американская сеть вряд ли вернется в РФ в прежнем формате.

