В Зеленограде 12 октября пройдет окружной осенний субботник

12 октября в Зеленограде пройдет окружной осенний субботник, в котором примут участие около 750 сотрудников из 25 организаций науки, промышленности и инфраструктуры поддержки малого бизнеса, имеющих свои здания и территории. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Субботник приурочен к месячнику по уборке и благоустройству территории, который проходит в Зеленограде с 1 по 27 октября.

Планируется, что общее количество участников месячника составит около 800 человек. В ходе мероприятий планируется убрать 20 гектаров газонов, вывести свыше 200 кубометров мусора, провести работы по приведению в порядок подвальных и чердачных помещений, а также отремонтировать входные двери в подъездах и многое другое.

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