"День друзей Москвы" проведут онлайн

Фото: пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей
Международный телемост в формате ток-шоу "День друзей Москвы" проведут 11 октября в центре "Сколково", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Программа соберет участников из России, Испании, Словении, США, Белоруссии, Аргентины, Абхазии, Армении, Сербии, Франции и Германии. Спикеры обсудят актуальные вопросы изучения и развития русского языка за рубежом, поддержку движения "Бессмертный полк", сохранение объектов культурного и исторического наследия.
Кроме того, у участников будет возможность поделиться своими воспоминаниями о том, какой Москва была раньше, рассказать об изменениях, которые произошли в городе в последнее время. Также спикеры рассмотрят достижения правительства города в сфере развития торговли, информационных технологий, физической культуры и спорта, туризма, культуры, молодежной политики.
В телемосте примут участие глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, зампредседателя комитета общественных связей и молодежной политики Алиса Крюкова, директор ГБУ "Ресурсный центр по развитию и поддержке добровольчества "Мосволонтер" Дмитрий Покровский, первый заместитель руководителя департамента спорта Светлана Бажанова и другие.
Ранее Сергей Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Северном Бутове.
Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Северном Бутове
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