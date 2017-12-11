В районе Сокольнической площади изменили схему движения

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Из-за строительства станции метро "Стромынка" изменилась схема дорожного движения в районе Сокольнической площади. Об этом сообщает информационный центр столичного департамента транспорта.

В частности, изменилось направление движения на пяти улицах.

Одностороннее движение введено:



на участке ул. Сокольническая Слободка от ул. Русаковская до ул. Сокольнический Вал

на участке ул. Маленковская от ул. Сокольнический Вал до ул. Шумкина

на участке ул. Старослободская от ул. Шумкина до ул. Сокольнический Вал.

Двустороннее движение действует:

на участке 4-го Полевого переулка от Сокольнической пл. до 2-го Полевого переулка

на участке Песочного переулка от ул. Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.

Также до окончания работ изменялись пять маршрутов общественного транспорта. Остановки наземного транспорта перенесли на прилегающие улицы. Так, автобусы № 40 и 122 будут следовать с разворотом у главного входа в парк "Сокольники" без заезда на Сокольническую площадь. Автобусы № 78 и 716 по направлению к конечной остановке "Дворец спорта "Сокольники" поедут по улице Сокольническая Слободка, обратно – по Маленковской улице. Автобусы № 75 будут следовать по улице Сокольнический Вал без заезда на Сокольническую площадь.

Остановки маршрутов № 40, 75, 122 перенесли с Сокольнической площади на улицу Сокольнический Вал – к главному входу в парк "Сокольники", а маршрутов № 78, 716 – на Русаковскую улицу к вестибюлю станции метро.

Фото: информационный центр ДТиРДТИ

Кроме того, остановка трамваев № 7, 13 при следовании в центр будет перенесена к дому № 1 по улице Стромынка, а остановка автобуса № т32 и троллейбусов № 14, 41 – к дому № 31 по Русаковской улице. Остановка трамваев № 7, 13, 45, Б на Русаковской улице при следовании в центр до окончания строительства обслуживаться не будет. Посесть на трамваи № 45, Б можно на 2-м Полевом переулке.

Автобусы маршрута №140 будут следовать по улице Сокольнический Вал с разворотом у главного входа в парк "Сокольники", а остановки перенесут с Сокольнической площади к главному входу в парк.

Автобус №265 не будет останавливаться на Сокольнической площади в обоих направлениях. Вместо этого по направлению к конечной остановке "Рижский вокзал" будут введены остановки "Улица Сокольническая Слободка" и "Песочный переулок", а в обратном направлении добавят остановки "Песочный переулок" и "Технологический колледж".

Начальная и конечная остановка автобуса № 975 переносятся к остановке "Дворец спорта "Сокольники". В обоих направлениях добавляются остановки "Песочный переулок", "Технологический колледж" и "Улица Сокольническая Слободка" и "Метро Сокольники".