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Москва 24

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11 декабря, 12:50

В районе Сокольнической площади изменили схему движения

дороги транспорт метро

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Из-за строительства станции метро "Стромынка" изменилась схема дорожного движения в районе Сокольнической площади. Об этом сообщает информационный центр столичного департамента транспорта.

В частности, изменилось направление движения на пяти улицах.

Одностороннее движение введено:

  • на участке ул. Сокольническая Слободка от ул. Русаковская до ул. Сокольнический Вал
  • на участке ул. Маленковская от ул. Сокольнический Вал до ул. Шумкина
  • на участке ул. Старослободская от ул. Шумкина до ул. Сокольнический Вал.

Двустороннее движение действует:
  • на участке 4-го Полевого переулка от Сокольнической пл. до 2-го Полевого переулка
  • на участке Песочного переулка от ул. Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.

Также до окончания работ изменялись пять маршрутов общественного транспорта. Остановки наземного транспорта перенесли на прилегающие улицы. Так, автобусы № 40 и 122 будут следовать с разворотом у главного входа в парк "Сокольники" без заезда на Сокольническую площадь. Автобусы № 78 и 716 по направлению к конечной остановке "Дворец спорта "Сокольники" поедут по улице Сокольническая Слободка, обратно – по Маленковской улице. Автобусы № 75 будут следовать по улице Сокольнический Вал без заезда на Сокольническую площадь.

Остановки маршрутов № 40, 75, 122 перенесли с Сокольнической площади на улицу Сокольнический Вал – к главному входу в парк "Сокольники", а маршрутов № 78, 716 – на Русаковскую улицу к вестибюлю станции метро.

Фото: информационный центр ДТиРДТИ

Кроме того, остановка трамваев № 7, 13 при следовании в центр будет перенесена к дому № 1 по улице Стромынка, а остановка автобуса № т32 и троллейбусов № 14, 41 – к дому № 31 по Русаковской улице. Остановка трамваев № 7, 13, 45, Б на Русаковской улице при следовании в центр до окончания строительства обслуживаться не будет. Посесть на трамваи № 45, Б можно на 2-м Полевом переулке.

Автобусы маршрута №140 будут следовать по улице Сокольнический Вал с разворотом у главного входа в парк "Сокольники", а остановки перенесут с Сокольнической площади к главному входу в парк.

Автобус №265 не будет останавливаться на Сокольнической площади в обоих направлениях. Вместо этого по направлению к конечной остановке "Рижский вокзал" будут введены остановки "Улица Сокольническая Слободка" и "Песочный переулок", а в обратном направлении добавят остановки "Песочный переулок" и "Технологический колледж".

Начальная и конечная остановка автобуса № 975 переносятся к остановке "Дворец спорта "Сокольники". В обоих направлениях добавляются остановки "Песочный переулок", "Технологический колледж" и "Улица Сокольническая Слободка" и "Метро Сокольники".

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