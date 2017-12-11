В районе Сокольнической площади изменили схему движения

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
Из-за строительства станции метро "Стромынка" изменилась схема дорожного движения в районе Сокольнической площади. Об этом сообщает информационный центр столичного департамента транспорта.
В частности, изменилось направление движения на пяти улицах.
Одностороннее движение введено:
Остановки маршрутов № 40, 75, 122 перенесли с Сокольнической площади на улицу Сокольнический Вал – к главному входу в парк "Сокольники", а маршрутов № 78, 716 – на Русаковскую улицу к вестибюлю станции метро.
Фото: информационный центр ДТиРДТИ
Кроме того, остановка трамваев № 7, 13 при следовании в центр будет перенесена к дому № 1 по улице Стромынка, а остановка автобуса № т32 и троллейбусов № 14, 41 – к дому № 31 по Русаковской улице. Остановка трамваев № 7, 13, 45, Б на Русаковской улице при следовании в центр до окончания строительства обслуживаться не будет. Посесть на трамваи № 45, Б можно на 2-м Полевом переулке.
Автобусы маршрута №140 будут следовать по улице Сокольнический Вал с разворотом у главного входа в парк "Сокольники", а остановки перенесут с Сокольнической площади к главному входу в парк.
Автобус №265 не будет останавливаться на Сокольнической площади в обоих направлениях. Вместо этого по направлению к конечной остановке "Рижский вокзал" будут введены остановки "Улица Сокольническая Слободка" и "Песочный переулок", а в обратном направлении добавят остановки "Песочный переулок" и "Технологический колледж".
Начальная и конечная остановка автобуса № 975 переносятся к остановке "Дворец спорта "Сокольники". В обоих направлениях добавляются остановки "Песочный переулок", "Технологический колледж" и "Улица Сокольническая Слободка" и "Метро Сокольники".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: