Заявки на приватизацию от бизнеса будут рассматривать за 3 месяца

Столичный департамент городского имущества проверяет заявки на приватизацию помещений от предпринимателей, поступившие ранее. Уже отработаны порядка 15 таких обращений, а вся работа будет завершена до конца июня, - заявил глава ведомства Владимир Ефимов на встрече с городским отделением "Опоры России".

Чиновник также рассказал о подготовке административного регламента, который четко определит этапы рассмотрения таких заявок. По его словам, с учетом корректировки существующего кадастрового паспорта и оценки объекта исполнение заявки предпринимателей будет занимать в среднем 3 месяца.

При этом в ходе приватизации помещения, департамент не будет проверять совершенные там перепланировки. По словам Владимира Ефимова, приоритетным действием будет оформление помещения в собственность предпринимателю, а не препятствование этому процессу, сообщает пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что столичные власти приняли постановление, по которому установлена арендная ставка для помещений в 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. "До конца мая всем арендаторам нежилых помещений будут направлены корректирующие уведомления, но уже сейчас можно самостоятельно пересчитать арендную плату, исходя из норматива, утвержденного Постановлением. Конечно, при пересчете платежей, пени будут списаны", - отметил глава департамента.