Проект "Московский каршеринг" вырос до 11,5 тысячи автомобилей‍

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Проект краткосрочного проката автомобилей "Московский каршеринг" запустили в столице три года назад. На сегодняшний день сервис насчитывает 11,5 тысячи машин, заявил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Изначально в парке "Московского каршеринга" было всего 100 машин. Сейчас он стал очень востребованным, и количество машин в нем достигло 11,5 тысячи", – сообщил Собянин.

Кроме того, мэр Москвы подчеркнул, что автомобили каршеринга совершают более 60 тысяч поездок в день.

Ранее заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин рассказал, что городской каршеринг могут адаптировать для маломобильных граждан.

Проект "Московский каршеринг" запустили в сентябре 2015 года. Ежедневно в городе на каждой машине каршеринга совершается в среднем восемь поездок.

"Жизнь в большом городе": "народный каршеринг"