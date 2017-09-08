Росстандарт изменит форму и размер автомобильных номеров

Новый стандарт для автомобильных номеров разрабатывает Росстандарт совместно с МВД, передает газета "Коммерсант".

Запланировано уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спортивных авто, ретро-автомобилей, а также для американских и японских машин. Переход на новый формат должен начаться в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в России введут новый формат автомобильных номеров.

Предполагалось, что с табличек будут убраны цифровые коды регионов, увеличено количество букв и цифр, а также появятся знаки с чипами, которые позволят считывать сведения о транспортном средстве удаленно. Новые номера должны были включать в себя четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS.

Однако позже МВД РФ опровергло информацию об изменении данного формата автономеров.