Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября 2017, 12:14

Авто

Росстандарт изменит форму и размер автомобильных номеров

Новый стандарт для автомобильных номеров разрабатывает Росстандарт совместно с МВД, передает газета "Коммерсант".

Запланировано уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спортивных авто, ретро-автомобилей, а также для американских и японских машин. Переход на новый формат должен начаться в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в России введут новый формат автомобильных номеров.

Предполагалось, что с табличек будут убраны цифровые коды регионов, увеличено количество букв и цифр, а также появятся знаки с чипами, которые позволят считывать сведения о транспортном средстве удаленно. Новые номера должны были включать в себя четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS.

Однако позже МВД РФ опровергло информацию об изменении данного формата автономеров.

авто общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика