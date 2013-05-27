На юго-западе Москвы построят ветеринарные лечебницы и лаборатории

На юго-западе Москвы планируется построить ветеринарные лечебницы и лаборатории. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы.

"В коммунальной зоне "Чечера" на Чечерском проезде планируется строительство объекта размещения ветеринарных лабораторий, центров, участковых ветеринарных лечебниц, участков, клиник без содержания в них животных", – сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Кроме того, комиссия согласилась со строительством автомойки с шиномонтажом и комплексом сервисных услуг на юго-востоке Москвы, а также со строительством центра технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств на западе города.