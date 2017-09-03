03 сентября 2017, 14:00Мэр Москвы
МЦК побило еще один рекорд по числу пассажиров 31 августа
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
МЦК побило очередной рекорд 31 августа: за день кольцо перевезло 382 тысячи человек. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Предыдущий рекорд МЦК поставило 18 мая. Тогда "Ласточки" перевезли 379 тысяч пассажиров. Увеличение пассажиропотока стало возможным благодаря сокращению интервала движения до пяти минут в часы пик и запуску новых поездов, способных перевозить до 1500 пассажиров. По подсчету специалистов, всего в 2017 году МЦК воспользуются порядка 100 миллионов пассажиров.
Увеличили также время стоянки "Ласточек" на станциях с 30 секунд до минуты. Удлиненные остановки действуют на станциях Андроновка, Локомотив, Ростокино, Ботанический сад, Владыкино, Окружная, Панфиловская, Деловой центр, Кутузовская, Площадь Гагарина, ЗИЛ и Автозаводская.
МЦК запустили 10 сентября 2016 года. Здесь открыта 31 станция с 14 пересадками на метро и шестью – на пригородные поезда. На каждой станции построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для пересадки на наземный общественный транспорт, метро и на пригородные электропоезда. Сейчас на кольце работает 31 ТПУ, 26 из них были открыты с момента запуска. В 2018–2020 годы запланирована интеграция МЦК с еще четырьмя железнодорожными направлениями и с новыми станциями метрополитена.
Подробнее о перспективах развития МЦК читайте в нашем материале.
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