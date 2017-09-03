МЦК побило еще один рекорд по числу пассажиров 31 августа

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

МЦК побило очередной рекорд 31 августа: за день кольцо перевезло 382 тысячи человек. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Предыдущий рекорд МЦК поставило 18 мая. Тогда "Ласточки" перевезли 379 тысяч пассажиров. Увеличение пассажиропотока стало возможным благодаря сокращению интервала движения до пяти минут в часы пик и запуску новых поездов, способных перевозить до 1500 пассажиров. По подсчету специалистов, всего в 2017 году МЦК воспользуются порядка 100 миллионов пассажиров.

С 1 мая интервалы движения поездов на МЦК в часы пик (07:30–11:30 и 16:00–21:00 в будние дни, 12:30–18:00 – в выходные) сократили с шести минут до пяти . К концу 2017 года их уменьшат до четырех минут. В остальное время составы следуют каждые 10 минут вместо 12. Увеличили также время стоянки "Ласточек" на станциях с 30 секунд до минуты. Удлиненные остановки действуют на станциях Андроновка, Локомотив, Ростокино, Ботанический сад, Владыкино, Окружная, Панфиловская, Деловой центр, Кутузовская, Площадь Гагарина, ЗИЛ и Автозаводская. МЦК запустили 10 сентября 2016 года. Здесь открыта 31 станция с 14 пересадками на метро и шестью – на пригородные поезда. На каждой станции построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для пересадки на наземный общественный транспорт, метро и на пригородные электропоезда. Сейчас на кольце работает 31 ТПУ, 26 из них были открыты с момента запуска. В 2018–2020 годы запланирована интеграция МЦК с еще четырьмя железнодорожными направлениями и с новыми станциями метрополитена. Подробнее о перспективах развития МЦК читайте в нашем материале.



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