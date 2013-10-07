В Литве не получали уведомления о запрете ввоза в РФ ее продукции

В Литве пока не получали официальных бумаг о запрете Роспотребнадзора на ввоз в Россию молочной продукции. В литовском Министерстве сельского хозяйства не исключили, что глава ведомства может обсудить эту ситуацию с российскими коллегами в Москве, сообщает РИА Новости

Напомним, что Роспотребнадзор приостановил ввоз литовской молочной продукции в Россию. Причиной стали многочисленные нарушения требований, предъявляемых к качеству продукции и несоответствие некоторых продуктов по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям.

В частности, замечания относятся к поставщикам "Сваля" и "Рокишкио тикрас". В их твороге обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а в сметане молочнокислых микроорганизмов меньше, чем должно быть в норме.

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