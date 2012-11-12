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Новости

12 ноября 2012, 14:49

Вода

Качество водопроводной воды в столице лидирует среди городов России

"Утро": качество питьевой воды в столице лидирует среди городов России

Москвичи могут без опасений пить воду из крана. К таким выводам пришли эксперты по итогам проверки системы фильтрации МГУП "Мосводоканал".

По качеству питьевой воды столица лидирует среди российских городов.

Между тем, в Подмосковье дела обстоят хуже - по данным эпидемиологов, в воде обнаружен переизбыток железа, фтора и марганца, которые могут быть опасны для здоровья.

Мосводоканал вода водопровод питьевая вода

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