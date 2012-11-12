12 ноября 2012, 14:49Вода
Качество водопроводной воды в столице лидирует среди городов России
Москвичи могут без опасений пить воду из крана. К таким выводам пришли эксперты по итогам проверки системы фильтрации МГУП "Мосводоканал".
По качеству питьевой воды столица лидирует среди российских городов.
Между тем, в Подмосковье дела обстоят хуже - по данным эпидемиологов, в воде обнаружен переизбыток железа, фтора и марганца, которые могут быть опасны для здоровья.
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