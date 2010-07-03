Москва онлайн покажет День московского транспорта на Чистопрудном бульваре

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

День московского транспорта отметят 13 июля на Чистопрудном бульваре. Старинные и современные трамваи праздничной колонной проедут от улицы Шаболовки по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. Остановятся трамваи на Чистопрудном бульваре, где наш корреспондент расскажет о празднике и пообщается с горожанами.

Смотрите трансляцию 13 июля в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.