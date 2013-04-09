Охранные обязательства оформлены лишь на треть памятников архитектуры

Правительство Москвы утвердило новый порядок оформления охранных обязательств на объекты культурного наследия. Он существенно упростит и ускорит процесс выдачи документов инвесторам

Охранное обязательство будет оформляться в одностороннем порядке и привязываться непосредственно к объекту культурного наследия, а не к его правообладателю. Добавим, что раньше собственнику объекта культурного наследия необходимо было самому обращаться в Мосгорнаследие за охранным обязательством. С одной стороны, это создавало дополнительные сложности тем, кто хотел получить все документы. С другой стороны, уклоняющихся от оформления обязательство собственников практически невозможно было заставить обратиться в ведомство.

Новый порядок оформления будет распространяться на все городские памятники, которых в столице 7048. В настоящее время оформлено только 2396 охранных обязательств. Напомним, в Москве до 2016 года оформят охранные обязательства на все объекты культурного наследия, находящиеся в собственности города



По словам советника руководителя Департамента культурного наследия столицы Николая Переслегина, утвержденный порядок оформления охранных обязательств максимально облегчит жизнь добросовестных инвесторов и создаст предельно неудобные условия для тех, кто уклоняется от своих конституционных обязанностей по сохранению памятников.