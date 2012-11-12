Полномочия депутата Алексея Воробьева будут прекращены на этой неделе

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Воробьева, который был назначен и.о. губернатора Московской области, поступил в Госдуму России. Информация об этом размещена в информационной системе обеспечения законодательной деятельности парламента.

Ранее Воробьев написал заявление о досрочном прекращении своих депутатских полномочий. По информации регламентного комитета, палата может проголосовать по этому вопросу в ближайший вторник - 13 ноября, сообщает РИА Новости.

Мандат Воробьева будет предложен следующему в списке кандидату по Красноярскому краю - Виктору Зубареву или Валерию Семенову, сообщил ранее вице-спикер Госдумы Сергей Железняк. Семенов - секретарь регионального отделения "Единой России", первый зампредседателя заксобрания региона. Зубарев является главой комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения, также входит в состав комитета по бюджету и экономической политике.

Напомним, бывший глава региона Сергей Шойгу 6 ноября был назначен министром обороны России вместо Анатолия Сердюкова. Новый губернатор будет избран на прямых выборах 8 сентября 2013 года, в единый день голосования.

42-летний Андрей Воробьев был руководителем фракции "Единая Россия" в Государственной Думе и заместителем председателя российского парламента. Новым лидером фракции "единороссов" в Госдуме вместо Воробьева избран глава думской комиссии по доходам Владимир Васильев.