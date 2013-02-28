Воспитанники детского дома посетили матч ЦСКА в Кубке Гагарина

Воспитанники детского дома посетили матч хоккейного ЦСКА в Кубке Гагарина. Двадцать детей-сирот, воспитанников интерната в Отрадном, также сфотографировались со спортсменами и получили памятные подарки и призы.

Дети смогли посетить игру благодаря инициативе хоккейного клуба ЦСКА и известной сети пиццерий.

После матча к юным зрителям вышли хоккеисты ЦСКА Дмитрий Кургышев и Сергей Барбашев и расписались на майках болельщиков. Завершился вечер групповым фото со спортсменами.

Воспитанников детского дома очень порадовала победа армейцев - "красно-синие" выиграли со счетом 3:2.

"Особенно приятно, что привнести в жизнь ребят из детского дома немного радости мы смогли именно в сотрудничестве с ПХК ЦСКА. Какой мальчишка не мечтает вживую посмотреть на игру хоккейных звезд!", - отметил руководитель франшизы сети пиццерий Кристофер Уинн.