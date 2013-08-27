Игрок ЦСКА Сергей Игнашевич закрыл свой сайт

Футболист ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич закрыл свой сайт. На ресурсе появилось сообщение, что игроку не хватает времени на то, чтобы вести сайт должным образом.

"Друзья, я принял решение приостановить работу сайта. Всё-таки я не писатель и не блоггер, а футболист. Думаю, свою миссию за эти четыре года сайт выполнил. Мы с вами получили возможность узнать друг друга получше. И, надеюсь, вы остались довольны нашим общением. К сожалению, мне не хватает времени и сил должным образом вести сайт", - написал Игнашевич.

Футболист отметил, что планирует сосредоточиться на работе и семье, а сайт будет функционировать в режиме архива.

"Большое вам спасибо за поддержку и хорошую компанию!", - попрощался с болельщиками спортсмен.

Сергей Игнашевич является игроком основного состава ЦСКА. За этот клуб он играет уже почти 10 лет, провел 368 матчей, в которых забил 35 голов.