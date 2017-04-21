ВВС Израиля атаковали сирийскую армию в районе Эль-Кунейтры

Фото: Zuma/Juma Mahammad/ТАСС

Израильская авиация атаковала позиции армии Сирии в провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Два ракетных удара были нанесены со стороны оккупированных Израилем территорий. Отмечается, что нападение произошло после того, как сирийские военные предотвратили проникновение террористов около Эль-Кунейтре.

В пресс-служба армии обороны Израиля тоже сообщили, что поразили источник огня в Сирии. В результате обстрела никто не пострадал.