Лекция онлайн: Игорь Шпиленок о первозданной природе российских заповедников

Фото: facebook.com/ShpilenokIgor

В Доме Гоголя на Никитском бульваре в воскресенье, 1 февраля, состоится встреча с всемирно известным фотографом-натуралистом Игорем Шпиленком. Накануне экспедиции на Камчатку блогер проведет единственную "живую" лекцию, посвященную промежуточным результатам затеянного им трехгодичного исследования. В честь 100-летия российской заповедной системы Игорь решил лично выяснить, как первозданная природа сохраняется в заповедниках и национальных парках страны. На лекции под названием "Сто лет одиночества" фотограф расскажет и покажет, что уже удалось выяснить.

Прямую трансляцию этой лекции смотрите на этой странице в 17.00. Организатор мероприятия - лекторий "Мой курсив".