Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

29 января 2015, 16:27

Лекция онлайн: Игорь Шпиленок о первозданной природе российских заповедников

животные природа лекции исследования заповедники национальные парки прямые трансляции Мослекторий дом Гоголя блогер смотреть онлайн на m24.ru

Фото: facebook.com/ShpilenokIgor

В Доме Гоголя на Никитском бульваре в воскресенье, 1 февраля, состоится встреча с всемирно известным фотографом-натуралистом Игорем Шпиленком. Накануне экспедиции на Камчатку блогер проведет единственную "живую" лекцию, посвященную промежуточным результатам затеянного им трехгодичного исследования. В честь 100-летия российской заповедной системы Игорь решил лично выяснить, как первозданная природа сохраняется в заповедниках и национальных парках страны. На лекции под названием "Сто лет одиночества" фотограф расскажет и покажет, что уже удалось выяснить.

Прямую трансляцию этой лекции смотрите на этой странице в 17.00. Организатор мероприятия - лекторий "Мой курсив".

  • Когда: 1 февраля, 17.00
  • Кто: Игорь Шпиленок
  • Что: рассказы и фотографии популярного блогера о заповедной России
  • Кому смотреть: юннатам и заботящимся о природе
Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать