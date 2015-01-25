Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

25 января 2015, 16:36

Депутаты хотят поставить всех четвероногих москвичей на учет

животные Мосгордума законы регистрация

В Мосгордуме предлагают поставить домашних животных на учет

В Мосгордуме предлагают поставить всех домашних и бездомных животных столицы. Депутаты уверены: собаку с документом не получится просто так выгнать на улицу.

В настоящее время контролем численности животных в Москве занимаются только ветеринарные клиники. Однако, как утверждают их представители, по сути, налаженного процесса учета практически не существует.

О необходимости регистрации животных московские депутаты говорили давно. По их мнению, необходимо менять законодательную базу.

"Собачка должна быть зарегистрирована, поставлена на учет. И она должна быть чипирована. Если она оказывается после этого на улице - мы понимаем, чья она. Тогда мы можем меры к хозяину принимать, выяснять, почему она оказалась на улице", - рассказала телеканалу "Москва 24" председатель экологической комиссии московской городской думы Зоя Зотова.

К марту депутаты совместно с руководителями приютов и представителями общественных организаций планируют подвести итоги дискуссий по поводу регистрации животных и вынести резолюцию, которую можно будет рассматривать уже на законодательном уровне.

Ссылки по теме

Вполне возможно, что будет принято решение предложить определенные правила содержания домашних животных и установить налог для их хозяев. Таким путем уже пошли в Санкт-Петербурге: там подготовлен законопроект, который предусматривает для горожан плату в размере 1 тысячи рублей в год за каждого домашнего питомца.

Как сообщает телеканал "Москва 24", норма, обязывающая регистрировать животных, может быть введена в столице как только позволит законодательство.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать