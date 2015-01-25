Депутаты хотят поставить всех четвероногих москвичей на учет

В Мосгордуме предлагают поставить домашних животных на учет

В Мосгордуме предлагают поставить всех домашних и бездомных животных столицы. Депутаты уверены: собаку с документом не получится просто так выгнать на улицу.

В настоящее время контролем численности животных в Москве занимаются только ветеринарные клиники. Однако, как утверждают их представители, по сути, налаженного процесса учета практически не существует.

О необходимости регистрации животных московские депутаты говорили давно. По их мнению, необходимо менять законодательную базу.

"Собачка должна быть зарегистрирована, поставлена на учет. И она должна быть чипирована. Если она оказывается после этого на улице - мы понимаем, чья она. Тогда мы можем меры к хозяину принимать, выяснять, почему она оказалась на улице", - рассказала телеканалу "Москва 24" председатель экологической комиссии московской городской думы Зоя Зотова.

К марту депутаты совместно с руководителями приютов и представителями общественных организаций планируют подвести итоги дискуссий по поводу регистрации животных и вынести резолюцию, которую можно будет рассматривать уже на законодательном уровне.

Вполне возможно, что будет принято решение предложить определенные правила содержания домашних животных и установить налог для их хозяев. Таким путем уже пошли в Санкт-Петербурге: там подготовлен законопроект, который предусматривает для горожан плату в размере 1 тысячи рублей в год за каждого домашнего питомца.

Как сообщает телеканал "Москва 24", норма, обязывающая регистрировать животных, может быть введена в столице как только позволит законодательство.