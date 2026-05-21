Эксперт Голубитченко: урбанистическая пустыня является одной из причин вымирания пчел

В России наблюдается снижение числа пчелиных семей, предупредили эксперты. Почему насекомые погибают и к чему это может привести, разбиралась Москва 24.

Меньше пчелиных семей

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В России зафиксировали устойчивое сокращение числа пчелиных семей: с 2015 по 2024 год их количество уменьшилось почти на миллион – с 3,4 до 2,5 млн, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доцента кафедры биологии, генетики, общей и биологической химии института "Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана" Казанского ГАУ, биолога Алексея Мунькова.

По его словам, потери ощутимее всего в зонах интенсивного земледелия, например в Черноземье, Поволжье, Краснодарском крае.





Алексей Муньков биолог Главные причины: неоникотиноидные пестициды, которыми обрабатывают семена рапса и подсолнечника, монокультурные севообороты, лишающие пчел разнообразного питания на большую часть сезона, и климатические аномалии, нарушающие синхронизацию цветения и лета.

Пчелиная семья – это сообщество пчел, обитающее в одном улье, пояснил специалист. Численность особей в нем меняется в зависимости от сезона и других факторов. Например, зимой нормальная семья может насчитывать от 10 до 14 тысяч пчел, а летом, в период основного медосбора, – от 80 до 100 тысяч.

При этом биолог, эколог Вениамин Голубитченко уточнил в беседе с Москвой 24, что проблема сокращения популяции общемировая, во многом она связана с уничтожением мест обитания пчел, так как каждая новая дорога, дом, завод – фактически "пустыня" для природы, там для этих насекомых нет еды и места для жизни.





Вениамин Голубитченко биолог, эколог Многие цветковые растения опыляются именно пчелами и шмелями. Таким образом, чем их меньше, тем меньше плодов и семян. Мир идет очень быстрыми темпами к полному опустыниванию планеты. Сейчас происходит более сильное вымирание всех видов, чем, например, во времена динозавров.

При этом помочь решить проблему можно. Одним из методов может стать расширение особо охраняемых природных территорий, на которых запрещены какие-либо работы, считает эксперт.

Важны места полного биологического спокойствия, где все отдано природе и люди не вмешиваются ни в какие процессы. Чем крупнее такие территории, тем более устойчивыми они окажутся, став центрами восстановления экосистем. Также Голубитченко посоветовал самим людям больше беречь естественный баланс природы, например, при возможности, воздерживаться от чрезмерного использования химикатов.

Мировая угроза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В свою очередь, энтомолог Александр Каширский в беседе с Москвой 24 выразил мнение, что основной проблемой численности пчел является клещ Varroa. Он атакует насекомых, и без специального лечения и ухода пчелиная семья может погибнуть.

"Есть и другие заболевания, в том числе вирусные. Проблему может провоцировать и обработка полей пестицидами. Решение есть: в частности, выводятся породы, способные сопротивляться клещам, например, путем скрещивания с африканской пчелой", – сказал он.

Такие гибриды активно счищают с себя членистоногих, но их проблема долгое время заключалась в том, что некоторые африканизированные виды чаще нападают на людей. Однако Каширский уточнил, что ученые уже создали ряд гибридов, не проявляющих такой агрессии.

Эксперт также обратил внимание на то, что россияне часто закупают семьи пчел из-за границы – например, в Индии. Однако местные виды нередко улетают от пасечников и селятся в дуплах деревьев, начиная жить как дикие. В итоге зимой они гибнут от мороза и клещей, поскольку сбежавших пчел никто не лечит. Плюс они не приживаются в дикой природе, потому что не являются местным видом.

"Нужно поддерживать российские породы, более приспособленные к местным условиям. Также важно, чтобы пасечники всегда уделяли много внимания пчелиным семьям, тогда проблемы будут решаться", – призвал он.

Исконно диких пчел тысячи видов, причем большинство из них одиночные, то есть не производят мед, а являются высокоэффективными опылителями.





Александр Каширский энтомолог В Западной Европе из-за интенсивного сельского хозяйства с большим количеством химии и монокультур их становится меньше, поэтому пошла мода строить "отели" – небольшие дома, привлекающие одиночных пчел. Для России проблема пока не так остра: они прекрасно себя чувствуют даже в черте Москвы.

Для человека дикие пчелы практически не представляют опасности. Одиночные часто меньше по размеру, чем медоносные, и вообще не агрессивны. Из жалящих насекомых, по словам эксперта, наиболее агрессивна домашняя медоносная пчела, но она нападает только при защите гнезда. Поэтому главное при встрече с этими насекомыми – вести себя спокойно.