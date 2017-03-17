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17 марта 2017, 14:11

Общество

Незаконный ввоз 15 обезьян пресекли в аэропорту Домодедово

Фото: AP/ТАСС/Rajesh Kumar Singh

Сотрудники Федеральной таможенной службы пресекли незаконный ввоз 15 детенышей обезьян в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба ведомства.

При досмотре багажа пассажиров, прибывших из вьетнамского Хошимина, служебная собака обнаружила 15 обезьян. Они находились в пластиковых клетках для транспортировки.

Багаж принадлежал 45-летней гражданке Узбекистана, разрешительных документов у нее не было. Женщина утверждала, что привезла обезьян для знакомого, который должен был ее встретить.

Приматов изъяли. После их реабилитации экспертиза будет определять, попадают ли эти животные под действие Конвенции о международной торговле исчезающими видами животных дикой фауны и флоры.

В начале 2017 года таможенники изъяли почти 300 насекомых и рептилий в аэропорту Домодедово у пассажира, летевшего из Дубая. Он незаконно ввозил их на территорию России.

Живые существа были упакованы в багаж при помощи пластиковых контейнеров. Из-за неправильных условий перевозки 12 особей погибло во время полета. Остальных передали сотрудникам Московского зоопарка.

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