В московском зоопарке "поселят" виртуальных животных

Окапи. Фото: ИТАР-ТАСС

Московский зоопарк запустит мобильное приложение с функцией дополненной реальности, рассказала M24.ru руководитель службы по внешним коммуникациям зоопарка Анна Качуровская. Сервис позволит посетителям увидеть на экранах своих смартфонов и планшетов зверей, которые не представлены в зоопарке, - бегемота, носорога и окапи - животного из семейства жирафовых с полосками на конечностях, как у зебры. По словам Качуровской, приложение может быть запущено уже на следующей неделе. К слову, среди настоящих животных животных в зоопарке также ожидается пополнение. Администрация планирует через месяц купить красную панду.

"Мы установим в зоопарке восемь щитов с маркерами, посетители, скачавшие мобильное приложение, смогут навести свое устройство на метку и увидеть на экране, к примеру, как носорог разбивает стену или бежит прямо на человека. Также через телефон можно будет наблюдать за летящим орлом или лежащим крокодилом. Приложение поможет создать ощущение присутствия животного", - сказала Качуровская.

По ее словам, у центрального входа установят щиты, с помощью которых можно будет увидеть виртуальных бурого и белого медведей, а на детской площадке "поселятся" 3D-пингвины. "Кроме того, маркеры дополненной реальности позволят посмотреть на окапи из семейства жирафовых и бегемота", - сказала она.

"Утро": В Московском зоопарке появятся виртуальные звери

Отметим, что в московском зоопарке есть редкие виды животных, в том числе сибирский манул, очковый медведь, бенгальский белый тигр, толстый лори, сивуч и другие. Анна Качуровская отметила, что через месяц парк планирует принять нового питомца - красную панду. При этом бегемота, носорога и окапи в зоопарке пока нет. Напомним, что красных панд, также известных как "огненные кошки", завезли в московский зоопарк в 2009 году из Мадрида, но животные умерли.

Напомним, посетители московского зоопарка могут пользоваться бесплатным Wi-Fi. Однако, как пояснил генеральный директор компании NextGis Максим Дубинин, если приложение скачать заранее, оно может работать и без интернета. "Сеть для такой функции не нужна, при скачивании приложения все картинки и графика загрузятся в память мобильного телефона или планшета", - пояснил он.

Как объяснил эксперт, кроме визуальных эффектов, можно было бы разработать "аудиокарту" зоопарка. "Сделать метки для звука намного проще, их может быть несколько сотен. Но в этом случае, конечно, у посетителей должны быть наушники", - отметил он.

Медиаэксперт, член общественной палаты РФ Антон Коробков-Землянский отметил, что сервис дополненной реальности становится все более популярным, но в Москве пока развит недостаточно. "Во многих городах мира такие приложения делают, чтобы иллюстрировать достопримечательности. То есть турист наводит камеру на дом или площадь, а на экране устройства появляются поясняющие картинки или надписи с информацией об объекте. Приложения с функцией дополненной реальности очень популярны в Японии. К примеру, есть такая графика: смотришь на экран и кажется, как будто прямо на тебя идут динозавры. Еще такие видеоэффекты широко используются для рекламы фильмов", - сказал он.

Пример дополненной реальности. Фото: M24.ru



По его словам, есть два метода работы "дополненной реальности": при первом устройство, когда пользователь подходит к объекту, считывает метку геолокации и выводит изображения на экран, а при втором телефон считывает маркер на объекте с помощью фотокамеры. "В зоопарке, видимо, применят второй метод: камера "увидит" метку и загрузит анимацию", - пояснил он. По мнению Коробкова-Землянского, разработка такого сервиса может стоить от одного до трех миллионов рублей.

Напомним, что функция дополненной реальности появится также на электронном атласе Москвы. Там можно будет увидеть панорамы улиц с 3D-моделями объектов, аудио и видео, привязанные к конкретным точкам на карте. Кроме того, на базе трехмерных панорам появятся туристические маршруты, дополненные аудио- и видеогидами. Кроме того, в 2015 году появится мобильное приложение, с помощью которого можно будет скачать атлас на мобильное устройство.

Марина Курганская