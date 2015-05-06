Москва Железнодорожная: самые интересные станции столицы

Городские станции Московской железной дороги

Московская железная дорога имеет более чем 160-летнюю историю. Однако большинство современных жителей столицы не имеют представления о том, что из себя представляли станции в конце XVIII - начале XIX века: некоторые из них скрыты среди новых построек, другие попросту разрушены.

Сетевое издание M24.ru решило рассказать о наиболее интересных станциях Москвы и об их не менее интересных историях.

Открытые:

Лихоборы

Лихоборы - самая первая станция Малого кольца железной дороги. По задумке архитекторов, она должна была стать центральной платформой МОЖД. Связано это в первую очередь с тем, что рядом с ней располагалась Николаевская железная дорога, управлявшая Окружной в первые годы после ее запуска.

Именно поэтому вблизи нее располагаются первый и последний километры Окружной железной дороги. Ветвь от станции Лихоборы и в наше время соединяет ее со станцией Ховрино Октябрьской железной дороги.

Наиболее примечательным на станции является так называемый "Дом с совой" - здание начальника участка тяги. Свое прозвище это сооружение получило за характерную черту - барельеф совы (или филина, как утверждают некоторые местные жители) в нише между окон.

Еще в начале "нулевых" в "Доме с совой" существовала детская поликлиника Московско-Павелецкого отделения МЖД. Однако уже много лет здание пустует, и не осталось не только поликлиники, но и самой таблички с напоминанием об этом.

К интересным постройкам на станции Лихоборы можно отнести два более поздних "кооперативных" жилых дома. Железнодорожники возвели их в начале 30-х годов.

На одном из этих зданий до сих пор можно увидеть год постройки – 1932. Кроме этого, с другой стороны корпуса красуется загадочная аббревиатура 5.Р.К.Ж.Д (сокращенное название рабочего кооператива железнодорожников), что означает "5-й район Курской железной дороги".

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Канатчиково

Главной особенностью Канатчиково является то, что это ближайшая станция к самому сердцу столицы - расстояние от нее до Кремля составляет всего 5 километров.

На станции сохранились двухэтажный вокзал, два жилых дома 2-го и 3-го типов, заброшенная путейская полуказарма и пост центрального управления стрелками и сигналами.

На здании вокзала, прямо над входом, до сих пор можно заметить архаичную табличку с надписью "Надъ уровнемъ моря 66,30 саж.", которая, как и само сооружение, осталась нетронутой.

В таком же, практически первозданном виде сохранился и станционный домик. А вот будка централизации в Канатчиковском проезде претерпела сильные изменения: крышу здания поменяли, а само строение обшили пластиком. Стоящие рядом магазин автозапчастей и шиномонтаж и вовсе скрыли историческое здание от лишних глаз.

Стоит также отметить, что от станции Канатчиково начинается самый длинный в столице автомобильно-железнодорожный тоннель - ж/д пути уходят в трехъярусный Гагаринский тоннель под площадью Гагарина и тянутся под землей на расстоянии почти в километр.

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

Круговое депо

Депо Николаевской железной дороги ведет свою историю еще с середины XIX века. Именно тогда по проекту известного архитектора Константина Тона рядом с Красным прудом было построено одна из девяти станций для стоянки локомотивов на линии Москва - Петербург.

При этом паровозное депо возводили на самом берегу водоема. Из-за этого типовой проект пришлось сильно изменить. В результате здание подняли на высокое основание, а механические мастерские и вовсе строили отдельно, почему депо и получило форму круга, без каких-либо пристроек.

Мастерские пришлось вынести в ту часть территории, где сейчас располагается вагонный участок. Между тем основание под депо просто засыпали землей, хотя в изначальном плане под станцией должны были разместить подвальные помещения со сводами.

Спустя почти 160 лет из-за строительства нового участка Октябрьской железной дороги вместо реконструкции одно из старейших в России локомотивных депо решили снести.

Президент РЖД Владимир Якунин в своем блоге и вовсе заявил, что здание депо является "новоделом", не имеющим культурной и исторической ценности". А еще добавил, что "сохранить здание в первозданном облике невозможно".

Тем не менее активистам удалось отстоять историческое сооружение и добиться признания его культурным памятником. РЖД решило "приспособить его к современному использованию" и частично снести некоторые конструкции.

При этом во время реставрационных работ специалисты восстановили оригинальный цоколь, стены и перегородки, арочные проемы, своды, пилоны, карнизы, а также воссоздали металлический купол.

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Царицыно

Станция Царицыно, как и Круговое депо, относится к середине позапрошлого века - она была построена в 1865 году на территории, для расчистки которой пришлось вырубить свыше пяти гектаров векового соснового леса.

Изначально вокзал на станции был деревянным. Он располагался точно напротив нынешнего вокзала, который построили уже в 1908 году. Позднее деревянное здание переоборудовали под железнодорожные мастерские, затем определили под жилье, а потом и вовсе разобрали и перевезли в Тульскую область.

К слову, самый известный житель этой области, Лев Николаевич Толстой, также упоминал в своих произведениях о станции Царицыно. Так, в романе "Анна Каренина" описывается момент отъезда и чествования добровольцев, направляющихся на Русско-турецкую войну именно с этой платформы.

В конце XIX - начале XX тогда еще волостной центр Царицыно наводнили дачевладельцы. Поселки, окружавшие железную дорогу, насчитывали около тысячи дач, в которых только летом заселялись до 15 тысяч человек.

Под давлением дачников, которые организовались в "Общество благоустройства дачной местности Царицыно", 1 января 1904 года платформу переименовали в Царицыно-Дачное. Однако просуществовало такое название до включения территории с дачными поселками в состав Москвы в 1960 году. Тогда станции вернули прежнее имя - Царицыно.

Фото: m24.ru/ Виктория Виатрис

Белокаменная

Белокаменная - пожалуй, самая удаленная от столицы станция Московской Окружной железной дороги. Она расположена на территории парка "Лосиный остров", вдали от спальных густонаселенных районов и крупных предприятий.

Платформа была построена в начале прошлого века для отстоя, запаса и резерва вагонов. При этом до начала "нулевых" на станции сохранялись оба поста централизации.

Однако в начале 2000-х годов власти снесли пост со стороны станции Ростокино, а позднее, во время подготовки к празднованию столетия Московской Окружной железной дороги и второй.

Именно на Белокаменной снимался один из эпизодов фильма "Когда деревья были большими", где на вымышленной станции Селиваново встречались Наташа (Инна Гулая) и Кузьма (Юрий Никулин).

Фото: wikipedia.org/ Анатолий Терентьев

Пресня

Пресня была одной из ключевых станций на Московской Окружной. Здесь находился продовольственный пункт, где обслуживали приходившие воинские эшелоны.

Сейчас сюда тоже приходит военная техника, но уже в другом качестве - именно на Пресне выгружают танки и машины, прибывающие в Москву для участия в параде Победы.

Среди особенностей можно выделить, что кроме пассажирских и служебных помещений, в здании вокзала находилась квартира начальника станции. Между тем в кабине уже нынешнего главы этого железнодорожного объекта сохранился настоящий раритет - настенные часы работы известного петербургского мастера Павла Буре (не путать с хоккеистом), которые в начале прошлого века стояли на всех станциях МОЖД.

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Бекасово-Сортировочное

В отличие от вышеперечисленных станций, Бекасово-Сортировочное, казалось бы, является ничем не примечательной. Здесь нет выдающейся архитектуры XVIII-XIX века, да и сама станция находится на окраине Новой Москвы.

Однако, во-первых, Бекасово-Сортировочное - крупнейшая сортировочная станция не только в России, но и во всей Европе, как по числу путей парка, так и по количеству пропускаемых вагонов.

Во-вторых, станцию обслуживают целых шесть пассажирских платформ и остановочных пунктов, один из которых носит одноименное название - Бекасово-Сортировочное.

Станция относительно молодая - ее ввели в эксплуатацию около 40 лет назад. Примерно в этот же период, в середине 70-х появился и поселок Киевский, который предназначался для рабочих железной дороги.

Примечательно, что до переселения в жилые дома в новом поселке железнодорожники жили прямо в вагонах. Рельсы и шпалы, на которых стояли составы, до сих пор можно найти на пустыре к северо-востоку от платформы.

Фото: wikimedia.org



Закрытые:

Воробьевы горы

Уже больше полувека станция Воробьевы горы закрыта в качестве железнодорожной платформы. В начале прошлого века она обслуживала подъездной путь к заводу "Каучук" (ныне переехавший с улицы Усачева на улицу Генерала Дорохова).

Открытая, как и другие станции Окружной МЖД, в 1908 году платформа окончательно была ликвидирована в начале "нулевых". Между тем, здание вокзала на Хамовническом валу до сих пор функционирует. Однако его перекрасили, и теперь здесь располагается Юго-Западная транспортная прокуратура.

А с лета прошлого года на территории, которая раньше являлась частью станции, начали возводить новый остановочный пункт Лужники.

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

Потылиха

Потылиха - это даже не станция, а полустанок, которых на Московской Окружной было две. Военное поле, второй остановочный пункт такого типа, к слову, тоже был закрыт.

Из особенностей Потылихи можно отметить, что именно здесь располагалось самое высокое станционное здание на Малом кольце - сооружение насчитывало 4 этажа против обычных одно- и двухэтажных вокзалов.

Сделано это было для удобства пассажиров: так как дорога в этом районе шла по слишком высокой насыпи, а сам полустанок стоял в низине, для прохода к поездам использовался специальный чугунный мост.

И если от ажурной переправы теперь не осталось и следа, то станционное здание удалось сохранить, и теперь оно признано выявленным объектом историко-культурного наследия.

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

Кутузово

Название станции, как и многие другие топонимы Дорогомилово, напрямую связаны с Отечественной войной 1812 года. Так, станция стоит на той самой дороге, по которой Наполеон вошел в Москву.

А рядом с нынешним остановочным пунктом в начале XIX века располагалась деревня Фили, где Кутузов и военный совет приняли одно из судьбоносных решений - оставить Москву и сжечь город.

Сейчас Кутузово существует в некотором полумерном состоянии - станция закрыта еще в 2000-м году, однако управление некоторыми ветками все еще осуществляется со станции Пресня.

Что касается зданий Кутузово, то они уже давно утратили свое изначальное предназначение. В бывшем жилом доме при станции сейчас разместилась Дорогомиловская районная прокуратура.

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

Нахабино - Павловская Слобода

Железнодорожная ветка Нахабино - Павловская Слобода выбивается из вышеизложенного списка, однако нельзя было не упомянуть ее в нашем рассказе.

На этой линии, которая фактически соединяла Истринский и Красногорский районы, существовало целых шесть станций. Ветку построили еще в середине 20-х годов прошлого века для транспортного соединения военных полигонов.

Для доставки техники и припасов в части по линии пускали грузовые составы, а вот для пассажиров ходили специальные укороченные составы по три-четыре вагона. В народе их еще называли "кукушки".

Ветка начала приходить в упадок в конце 80-х годов: она перестала окупать себя, качество полотна стало ухудшаться. В середине 90-х годов осталось только 4 пары поездов, причем на дорогу могло уйти до получаса.

Кроме того, на этот период пришелся пик вандализма, из-за чего пассажирское движение полностью прекратили, а часть контактной сети немногим позднее растащили на цветной металлолом.

Официально ветка была закрыта в 2011 году, однако практически все рельсы демонтировали еще в 2007 году. Теперь о ветке-призраке напоминает лишь железнодорожный мост через Истру.

Фото: wikimedia.org

Университет - Матвеевская

Еще одно железнодорожное сооружение, о котором также нельзя было не рассказать - ветка Университет - Матвеевская. Это направление было построено с единственной целью - доставлять материалы к тогда еще строящемуся комплексу зданий Московского государственного университета.

Что интересно, даже после окончания строительства МГУ, по линии ходили составы, подвозившие материалы для различных промышленных объектов, при этом движение поездов до начала 90-х годов было относительно регулярным.

Тогда тупик линии располагался сразу за вестибюлем станции метро "Университет". Именно в этом месте на ветке располагалась грузовая станция Ленгоры.

Однако в начале "нулевых" линия была окончательно закрыта, а пути разобраны. Тем не менее и сейчас можно увидеть остатки железнодорожного полотна на некоторых участках прежней дороги.