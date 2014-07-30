"Опять 35": жара продержится в столице до десятых чисел августа

Фото: M24.ru

30 июля в Москве стал самым жарким днем с начала лета. Столбики термометров в Москве достигли 32,4 градусов. Прежние рекорды этого года были зафиксированы 28 и 29 июля. Однако на этом дело не закончится. Синоптики обещают москвичам жаркие выходные - до 34 градусов по Цельсию.

Эксперты отмечают, что такая жара - это прямое последствие глобального потепления, а спасатели уверяют, что повторения 2010 года, когда столицу накрыло смогом, бояться не стоит.

Пожароопасная ситуация

Сегодня синоптики присвоили жаре, установившейся в московском регионе, высший уровень опасности. При такой погоде велика вероятность возникновения пожаров. Однако в пресс-службе столичного главка МЧС M24.ru заверили, что пожаров из-за жары на территории Москвы не зафиксировано, и смог столице пока не грозит. Напомним, что накануне вечером в ряде районов Москвы и Подмосковья наблюдалось небольшое задымление. Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Павел Кукушкин сообщил, что причиной задымления стали горящие торфяники в Калининском, Конаковском и Кимрском районах Тверской области.

"При смене розы ветров северо-западный ветер донес дым до Зеленограда. Ночью ветер сменился на юго-западный и угроза миновала. Стоит отметить, что пожары в Тверской области не несут угрозы для Московского региона - Московскую область и торфяные пожары разделяет непреодолимая преграда, это Иваньковское водохранилище и Волга", - отметил Кукушкин.

В то же время в среду было зафиксировано несколько локальных пожаров в Подмосковье. В настоящее время экологическая обстановка в северных районах Подмосковья нормальная, отметили в комитете лесного хозяйства региона.

Мнение эксперта Учащение волн жары – это типичное явление для того изменения климата, который мы наблюдаем в последние годы. Сказать, что температура на всей планете будет только повышаться, нельзя, но, согласно последним данным, волны жары будут учащаться. Пока делаются прогнозы до 50-60-х годов XXI века, дальнейшие прогнозы делать пока рано. Учащение волн жары – это типичное явление для того изменения климата, который мы наблюдаем в последние годы. Сказать, что температура на всей планете будет только повышаться, нельзя, но, согласно последним данным, волны жары будут учащаться. Пока делаются прогнозы до 50-60-х годов XXI века, дальнейшие прогнозы делать пока рано. Конечно, повышение температуры – это последствие антропогенного изменения климата. Стоит отметить, что такие волны жары появились даже на севере, и вообще за последние года в разное время они наблюдаются по всему миру. После ситуации, сложившейся в 2010 году, московское правительство сделало правильные выводы. Теперь проблема аномальной жары находится под контролем. Об этом постоянно говорят в СМИ, на улицах раздают воду, ситуацию с пожарами мониторят. Я думаю, что ситуации 2010 года со смогом в Москве не повторится. Сейчас в московской области зафиксированы несколько пожаров, но все они локальные. Борис Ревич Заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН



Городская прохлада

Правила выживания в большом городе в условиях аномальной жары просты: побольше пить, поменьше находиться на солнце и носить одежду светлых цветов. Вообще, москвичам пережить жару помогают со всех сторон. Так, во всех столичных парках разместили пункты раздачи бесплатной питьевой воды. Они расположены в точках общепита. Также в парках организовали крытые площадки на свежем воздухе, а в учреждениях культуры создали зоны отдыха, оборудованные кондиционерами или вентиляторами.

Кроме того, питьевую воду начали раздавать пассажирам метро и подмосковных электричек, а также на Ярославском вокзале, а при центрах социального обслуживания населения заработали "комнаты прохлады". Центры работают с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 18.45, в субботу с 9.00 до 17.00.

Также в столице усилен контроль за состоянием здоровья всех сотрудников и работы всех систем метрополитена, а также усилен предрейсовый медицинский осмотр водителей городского наземного общественного транспорта. Отметим, что весь новый подвижной состав ГУП "Мосгортранс" оборудован кондиционерами.

"Все службы транспортного комплекса сейчас делают все возможное, чтобы горожане могли спокойно перенести период аномально высоких температур. Пассажиры транспорта обеспечиваются питьевой водой, также мы тщательно следим за исправностью всех вентиляционных систем и кондиционеров в городском транспорте. Разумеется, усилен контроль физического состояния водителей городского транспорта: при появлении малейших признаков недомогания сотрудник снимается с рейса", - заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

В то же время департамент призвал столичных автомобилистов в ближайшие дни быть предельно осторожными на дорогах. Специалисты предупреждают, что во время жары могут понижаться работоспособность, внимание, ухудшаться самочувствие. А это, в свою очередь, повышает вероятность ДТП.

Что дальше

Метеорологи уже заявили, что, вероятно, жара в городе установилась на продолжительное время. По предварительным расчетам, она может продлиться до конца первой декады августа. При этом на дожди рассчитывать не стоит.

Одной ногой в фонтане: где пережить столичный зной

А чтобы жара в большом городе не превращалась в муку, напомним, что в Москве разрешено купаться на трех водоемах: в "Серебряном бору-2", "Серебряном бору-3" и "Мещерском". В городе также работают три открытых бассейна - в парках "Сокольники", "Фили", "Северное Тушино".

Кроме того, в эти выходные в столице пройдет фестиваль мороженого. По этому случаю на Кузнецкий мост привезут восемь тонн лакомства: эскимо на палочке, мороженое в стаканчиках и рожках, авторские и домашние десерты, фруктовый лед.

Мария Солтыс