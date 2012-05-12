В Москву пришла жара

Температура воздуха в Москве в субботу днем может приблизиться к рекордному значению 91-летней давности, когда столбики термометров показали почти плюс 29 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

"Днем погода в московском регионе будет меняться. Большую часть дня, находясь в теплой части атлантического циклона, будет тепло и без существенных осадков. При переменной облачности максимальная температура воздуха в Москве в субботу днем составит 26-28 градусов", - говорится в сообщении.

"Однако ближе к концу дня почувствуется влияние приближающегося с запада холодного атмосферного фронта. Его прохождение будет сопровождаться кратковременными дождями, местами грозами, возможен град. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду", - отмечается в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление продолжит постепенно падать и в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

"Колебания атмосферного давления негативно повлияют на самочувствие метеозависимых людей с сосудистыми расстройствами, сердечными недугами, вегето-сосудистой дистонией. Активизация грозовой деятельности может усилить тревожно-депрессивное состояние у людей с нервными и психическими расстройствами", - говорится в сообщении.

Согласно данным интернет-портала, максимальным для этого дня является значение плюс 28,6 градуса, которое было установлено в 1921 году.