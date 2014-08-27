Программа электронной регистратуры работает в 624 медорганизациях столицы

Фото: ЕМИАС

В 624 медицинских организациях города внедрена программа электронной регистратуры, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент информационных технологий.

Система работает во взрослых и детских поликлиниках, стоматологиях, а также женских консультациях и диспансерах. Пока электронная регистратура не внедрена только в нескольких медучреждениях, где сейчас проводится капитальный ремонт. Кроме того, работа идет и с поликлиниками Новой Москвы.

Как записаться к врачу через ЕМИАС

В системе зарегистрировано более 6 миллионов пациентов, а записей на прием к врачу насчитывается около 72 миллионов. Кроме того, ежедневно создаются еще 230 тысяч новых записей.

Отметим, что система электронной регистратуры является частью единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Программа разработана департаментом информационных технологий в рамках проекта "Информационный город".

Следующая ступень внедрения ЕМИАС – это введение во всех поликлиниках Москвы электронных медицинских карт. Запланировано оно на конец 2014 года. Пока подобные карты работают в пилотном режиме только в консультативно-диагностическом центре №6 и еще шести поликлиниках в САО.

Ранее M24.ru сообщало, что в скором времени терминалы ЕМИАС установят на отремонтированных объектах и объектах на территории Новой Москвы. Также появятся и новые функции: электронный рецепт и электронный больничный лист. Кроме того, пациенты смогут оставлять свое мнение о враче и клинике и получать рекомендации по SMS.