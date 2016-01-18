В Москве запустили прямые видеотрансляции с девяти мест крещенских купаний

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В рамках сервиса "Окно в город" были запущены прямые видеотрансляции крещенских купаний в Москве. Всего доступно изображение с девяти камер в разных районах города, сообщает пресс-службе департамента информационных технологий.

Для просмотра доступны следующие зоны для купания: в ЦАО – площадь Революции, в СЗАО – Строгинская пойма и Деривационный канал, в САО – Большой Садовый пруд, в СВАО – Останкинский пруд, в ВАО – Терлецкий пруд, в ЮАО – пруд Бекет, в ЮЗАО – Черневский пруд, в Зеленограде – озеро Школьное.

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Напомним, всего в городе организовано порядка 60 мест для крещенского омовения: 58 майн и 13 купелей. Все точки можно посмотреть на интерактивной карте.