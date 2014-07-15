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Здравоохранение

15 июля 2014, 12:29

Все здравоохранение Москвы работает на оказание медпомощи пострадавшим

здравоохранение травмы медпомощь авария чп

Порядка 60 человек госпитализированы в результате ЧП на "синей" ветке

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, вся система здравоохранения Москвы нацелена на оказание помощи пострадавшим в метро, об этом телеканалу "Москва 24" сообщила Элина Николаева, пресс-секретарь департамента здравоохранения.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил министру здравоохранения Георгию Голухову оказать всю необходимую, высокопрофессиональную и квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас все здравоохранение столицы работает на оказание этой такой помощи", заявила Николаева

По ее словам, сейчас на месте ЧП работает более 60 бригад скорой помощи, три бригады экстренной медицинской помощи. Вертолетом в городскую клиническую больницу №36 было доставлено трое пострадавших.

"Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один в более легкой. Врачи разных профессий комплексно оценивают и диагностируют состояние пострадавших", - добавила Николаева

Сейчас проводится вся необходимая диагностика и анализы. Пострадавшие находятся в реанимации для определения дальнейшей методики их лечения. 12-15 человек обратились амбулаторно, то есть помощь им была оказана на месте, порядка 60 человек уже доставлены в крупнейшие московские больницы: Боткинскую больницу, городскую клиническую больницу №71, институт Склифосовского, 36-ю городскую клиническую больницу, Первую градскую клиническую больницу. Им оказывают всю необходимая медицинская помощь.

Добавим, что ранее Георгий Голухов сообщил, что более 50-и пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов. Один из вагонов сильно деформирован.

Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

К месту аварии прибыл Сергей Собянин, который поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также установить причину аварии в течение двух часов. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

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После аварии в метро столичные власти приняли ряд мер, которые обычно принимаются в экстренных ситуациях.

Пассажиров развозят компенсационные автобусы. Машины курсируют по маршруту линии метро с интервалами, соответствующими движению поездов.

Для родственников пострадавших организована "горячая линия" 8 (499) 787-25-86. Кроме того, создан пресс-центр для оперативного информирования населения.

Пострадавшим и родственникам погибших выплатят компенсации. Максимальный размер выплаты составляет 2 миллиона рублей.

Рядом с местом происшествия установили точку раздачи бесплатной питьевой воды. Она располагается неподалеку от входа на станцию метро "Славянский бульвар".

Ряд столичных официальных такси развозит пассажиров бесплатно. В настоящее время между пятью станциями Арбатско-Покровской линии курсируют такси компаний "Новое желтое такси", "Формула такси" и "Такси 956".

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Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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