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Общество

11 июля 2014, 15:55

Москвичам расскажут о высокотехнологичной медицинской помощи

здравоохранение медицинская помощь Георгий Голухов встречи с жителями медицина

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент здравоохранения Москвы проведет встречи с жителями. На них москвичам расскажут, каким образом они смогут получить бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь, сообщил "Интерфаксу" глава департамента Георгий Голухов.

По его словам, первую встречу планируется провести 14 июля в детской стоматологической поликлинике №16, расположенной на северо-востоке Москвы. На встрече горожанам расскажут, что такое высокотехнологичная и специализированная медицинская помощь, а также где и как можно получить услугу. Кроме того, москвичам разъяснят порядок оформления документов для получения помощи.

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"Право на оказание бесплатной высокотехнологичной медпомощи и специализированной медпомощи имеют все граждане нашей страны без исключения. Главный критерий ее получения - медицинские показания", - уточнил Голухов.

На сегодняшний день Москва имеет возможность оказать все виды высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе трансплантацию легких и сердца.

Сейчас 38 федеральных учреждений в столице участвуют в программе обязательного медицинского страхованию (ОМС) по оказанию высокотехнологичной помощи. Ее финансирование было увеличено в 3 раза за счет средств федерального и столичного бюджетов. Кроме того, 459 видов высокотехнологичной медпомощи переведены в ОМС. Такое лечение в прошлом году получили порядка 90 тысяч больных, в 2014 году их количество составит более 100 тысяч.

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